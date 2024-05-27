Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Ernst I Anton Karl Ludwig
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1784
Дата смерти29.01.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 09.12.1806 по 12.11.1826
Герцог Саксен-Кобург-Заалфельдский
Бракосочетание
31.07.1817
Рождение ребёнка
21.06.1818
Рождение ребёнка
26.08.1819
Развод
31.03.1826
Работа или профессия
С 12.11.1826 по 29.01.1844
Герцог Саксен-Кобург-Готский
Смерть
29.01.1844