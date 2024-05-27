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Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Ernst I Anton Karl Ludwig

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1784

Дата смерти

29.01.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 09.12.1806 по 12.11.1826
Герцог Саксен-Кобург-Заалфельдский
Бракосочетание
31.07.1817

Жена: Of Saxe-Gotha-Altenburg Luise Dorothea Pauline Charlotte Friederike Auguste

Рождение ребёнка
21.06.1818

Сын: Duke Of Saxe-Coburg And Gotha Ernst II August Karl Johann Leopold Alexander Eduard

Мать ребёнка: Of Saxe-Gotha-Altenburg Luise Dorothea Pauline Charlotte Friederike Auguste

Рождение ребёнка
26.08.1819

Сын: Of Saxe-Coburg And Gotha Albert Francis Augustus Charles Emmanuel

Мать ребёнка: Of Saxe-Gotha-Altenburg Luise Dorothea Pauline Charlotte Friederike Auguste

Развод
31.03.1826

Жена: Of Saxe-Gotha-Altenburg Luise Dorothea Pauline Charlotte Friederike Auguste

Работа или профессия
С 12.11.1826 по 29.01.1844
Герцог Саксен-Кобург-Готский
Смерть
29.01.1844

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