Нетукова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетукова Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысолятин Пётор

Мать: Сысолятина Евдокия

Рождение ребёнка
21.11.1949

Дочь: Солдатенкова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Никанорович

Носово, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетуков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Нетуков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетуков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Нетуков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетуков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Нетуков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетуков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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