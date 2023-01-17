Нетукова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысолятин Пётор
Мать: Сысолятина Евдокия
Рождение ребёнка
21.11.1949
Дочь: Солдатенкова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Никанорович
Носово, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетуков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Нетуков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетуков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Нетуков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетуков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Нетуков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно