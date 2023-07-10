Шурыгина Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Козьма Афанасьев
Рождение ребёнка
1706 ст.
Отец ребёнка: Шурыгин Козьма Афанасьев
Рождение ребёнка
1709 ст.
Дочь: (Шурыгина) Парасковея Козьмина
Отец ребёнка: Шурыгин Козьма Афанасьев
Смерть
Неизвестно