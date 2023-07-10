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Шурыгина Анна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгин Козьма Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1702 ст.

Сын: Шурыгин Дмитрей Козьмин

Отец ребёнка: Шурыгин Козьма Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1706 ст.

Сын: Шурыгин Никита Козьмин

Отец ребёнка: Шурыгин Козьма Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Дочь: (Шурыгина) Парасковея Козьмина

Отец ребёнка: Шурыгин Козьма Афанасьев

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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