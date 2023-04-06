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Стогов Иван Павлович

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Место рождения

Торжнево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Стогов Павел Герасимович

Мать: Стогова Пелагея Алексеевна

Торжнево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Военная служба
С 1938 по 1945
Род войск: Карельский фронт, 7 армия, 114 Свирская стрелковая дивизия, 3 дивизион, 405 артиллерийский полк Воинское звание: сержант Должность, специальность: ком.отделения разведки дивизиона Откуда пр... Показать все
Награда
21.06.1944
-: Орден Красной Звезды Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35236462/ Наградной документ Дата рождения: __.__.1907 Дата поступления на службу: __.__.1938 Место призыва... Показать все
Награда
17.10.1944
-: Орден Славы III степени Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35206384/ Наградной документ Дата рождения: __.__.1917 Дата поступления на службу: __.__.1938 Место приз... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Награда
Неизвестно
-: Медаль «За оборону Советского Заполярья» * https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1531809231/ Наградной документ Воинское звание: сержант Воинская часть: 405 ап 114 сд Наименов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
1969
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