Стогов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Военная служба
С 1938 по 1945
Род войск: Карельский фронт, 7 армия, 114 Свирская стрелковая дивизия, 3 дивизион, 405 артиллерийский полк Воинское звание: сержант Должность, специальность: ком.отделения разведки дивизиона Откуда пр... Показать все
Награда
21.06.1944
-: Орден Красной Звезды Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35236462/ Наградной документ Дата рождения: __.__.1907 Дата поступления на службу: __.__.1938 Место призыва... Показать все
Награда
17.10.1944
-: Орден Славы III степени Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie35206384/ Наградной документ Дата рождения: __.__.1917 Дата поступления на службу: __.__.1938 Место приз... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Награда
Неизвестно
-: Медаль «За оборону Советского Заполярья» * https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1531809231/ Наградной документ Воинское звание: сержант Воинская часть: 405 ап 114 сд Наименов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
1969