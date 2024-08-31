Прилуцкая (Ступаченкова) Степанида Онисимовна
Место рожденияЗапорожье, хут. Богдановский
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ступаченкова) Агрипина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
01.07.1851
Рождение ребёнка
17.07.1852
Отец ребёнка: Прилуцкий/Пойдун Корней Васильевич
Смерть
Неизвестно