Прилуцкая (Ступаченкова) Степанида Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуцкая (Ступаченкова) Степанида Онисимовна

Место рождения

Запорожье, хут. Богдановский

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: (Ступаченкова) Марфа Онисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прилуцкий/Пойдун Андрей Пойдун (Прилуцкий/Пойдун) /

Отец ребёнка: Прилуцкий/Пойдун Корней Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ступаченкова) Агрипина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
01.07.1851

Муж: Прилуцкий/Пойдун Корней Васильевич

Рождение ребёнка
17.07.1852

Сын: Прилуцкий Илья Корнеевич

Отец ребёнка: Прилуцкий/Пойдун Корней Васильевич

Смерть
Неизвестно

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