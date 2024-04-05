Федоров Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Федоров Иван Васильевич
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
14.01.1890
Жена: Федорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1894
Сын: Федоров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1894
Дочь: Федорова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1901
Сын: Федоров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.07.1904
Сын: Федоров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Федоров Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна
Смерть
Около 1939