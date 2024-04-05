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Федоров Михаил Иванович

Место рождения

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Федоров Иван Васильевич

Мать: Дарья Ивановна

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
14.01.1890

Жена: Федорова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1894

Сын: Федоров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1894

Дочь: Федорова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1901

Сын: Федоров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1904

Сын: Федоров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Федоров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Федорова Анна Васильевна

Смерть
Около 1939
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