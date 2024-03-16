Баринов Николай Николаевич
Место рожденияКалужская губерния, Мещовский уезд, Ратьковская волость, деревня Кадыковка
Дата рождения22.12.1909
Дата смерти05.09.1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородинова (Баринова) Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обыденнова (Баринова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна
Бракосочетание
13.01.1928
Рождение ребёнка
07.07.1929
Дочь: Манцурова (Баринова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна
Смерть
05.09.1975