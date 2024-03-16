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Баринов Николай Николаевич

Место рождения

Калужская губерния, Мещовский уезд, Ратьковская волость, деревня Кадыковка

Дата рождения

22.12.1909

Дата смерти

05.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1909

Отец: Баринов Николай Андреевич

Мать: Баринова Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородинова (Баринова) Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обыденнова (Баринова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна

Бракосочетание
13.01.1928

Жена: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
07.07.1929

Дочь: Манцурова (Баринова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Баринова (Чурючкова) Акулина Васильевна

Смерть
05.09.1975

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