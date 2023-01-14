Сергеев Алексей Алексеевич
Место рожденияд.Дракино Московской обл. Серпуовского р-на
Дата рождения07.03.1938
Дата смерти14.01.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938
Отец: Сергеев Алексей Максимович
Мать: Анна Степановна
д.Дракино Московской обл. Серпуовского р-на
Рождение ребёнка
15.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Кадрия Абдулловна
г. Протвино (Московская область)
Рождение ребёнка
11.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сергеева Кадрия Абдулловна
г.Протвино Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.2023
г. Протвино Московской обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Нижняя вязовня Калужской обл. Жуковского р-на