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Сергеев Алексей Алексеевич

Место рождения

д.Дракино Московской обл. Серпуовского р-на

Дата рождения

07.03.1938

Дата смерти

14.01.2023

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938

Отец: Сергеев Алексей Максимович

Мать: Анна Степановна

д.Дракино Московской обл. Серпуовского р-на
Рождение ребёнка
15.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Кадрия Абдулловна

г. Протвино (Московская область)
Рождение ребёнка
11.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сергеева Кадрия Абдулловна

г.Протвино Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Кадрия Абдулловна

Смерть
14.01.2023
г. Протвино Московской обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Нижняя вязовня Калужской обл. Жуковского р-на
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