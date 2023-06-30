Мухаметдинова Фархикашап
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гильванов Сабит
Отец ребёнка: Ардуванов Гильван
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Гильванова Фатима
Отец ребёнка: Ардуванов Гильван
Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ардуванов Гильван
Смерть
Неизвестно