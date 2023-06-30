Мухаметдинова Фархикашап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметдинова Фархикашап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гильванов Сабит

Отец ребёнка: Ардуванов Гильван

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Гильванова Фатима

Отец ребёнка: Ардуванов Гильван

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ардуванов Гильван

Смерть
Неизвестно
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