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Смирнов Степан Николаев

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Место рождения

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Смирнов Николай Леонтьев

Мать: не указана

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Серафима Степанова

Мать ребёнка: не указана

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Лизавета Степанова

Мать ребёнка: не указана

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Смирнов Арсений Степанов

Мать ребёнка: не указана

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Олимпиада (Лимпияда) Степанова

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Александрова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Смирнов Михаил Степанов

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Александрова

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Наталья Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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