Смирнов Степан Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Смирнов Николай Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Серафима Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Лизавета Степанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Олимпиада (Лимпияда) Степанова
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Александрова
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно