Палий Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1898
Отец: Палий Василий Астапович
Мать: (Палий) Ирина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Палий) Мария Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: (Палий) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Палий) Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно