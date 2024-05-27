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Палий Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1898

Отец: Палий Василий Астапович

Мать: (Палий) Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Палий) Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937

Сын: Палий Николай Васильевич

Мать ребёнка: (Палий) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Палий) Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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