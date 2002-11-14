Трифонов Михаил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Трифонова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Трифонова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Трифонова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно