Трифонов Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Михаил Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифонов Гаврила Филиппович

Мать: Трифонова Прасковья Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Трифонова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Трифонова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Трифонова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова Анна Михайловна

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