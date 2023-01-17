Алексей Васильев?
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: ?Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Антипова?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Василий Алексеев?
Мать ребёнка: Евдокия Антипова?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофей Алексеев?
Мать ребёнка: Евдокия Антипова?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антипова?
Смерть
Неизвестно