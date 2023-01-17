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Алексей Васильев?

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Место рождения

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: ?Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Антипова?

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Василий Алексеев?

Мать ребёнка: Евдокия Антипова?

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофей Алексеев?

Мать ребёнка: Евдокия Антипова?

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антипова?

Смерть
Неизвестно
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