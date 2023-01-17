Олешкевич Адам Онуфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олешкевич Адам Онуфриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Олешкевич Онуфрий Ильич

Мать: Вторая Жена Олешкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олешкевич Иван Адамович

Мать ребёнка: Олешкевич Мария Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олешкевич Мария Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
с.Лунинец Лунинской вол. Пинского у. Минской губ.
Смерть
1944
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