Олешкевич Адам Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1944
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Олешкевич Онуфрий Ильич
Мать: Вторая Жена Олешкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олешкевич Мария Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
с.Лунинец Лунинской вол. Пинского у. Минской губ.
Смерть
1944