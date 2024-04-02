Бородаченков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородаченков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1900

Дочь: Быстрова Анна

Мать ребёнка: Бородаченкова ?

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Бородаченкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородаченков ?

Мать ребёнка: Бородаченкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородаченков Василий

Мать ребёнка: Бородаченкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородаченков ?

Мать ребёнка: Бородаченкова ?

Смерть
Неизвестно
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