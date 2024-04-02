Бородаченков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1900
Дочь: Быстрова Анна
Мать ребёнка: Бородаченкова ?
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Бородаченкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородаченков ?
Мать ребёнка: Бородаченкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородаченков Василий
Мать ребёнка: Бородаченкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородаченков ?
Мать ребёнка: Бородаченкова ?
Смерть
Неизвестно