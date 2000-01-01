Жулега Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Жулега Александр Севастьянов

Отец ребёнка: Жулега Севастьян Лавренов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Жулега Ермолай Севастьянов

Отец ребёнка: Жулега Севастьян Лавренов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Севастьян Лавренов

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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