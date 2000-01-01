Жулега Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Жулега Александр Севастьянов
Отец ребёнка: Жулега Севастьян Лавренов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Жулега Ермолай Севастьянов
Отец ребёнка: Жулега Севастьян Лавренов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно