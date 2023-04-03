Александра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1895
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
19.01.1898
Сын: Бедовый Иван Сергеев
Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
16.08.1899
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
21.12.1900
Сын: Бедовин (бедов) Николай Сергеев
Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Елизавета Сергеева
Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
05.07.1904
Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
?.11.1907
Сын: Бедов Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров
Рождение ребёнка
15.01.1910
Дочь: Александра Сергеева
Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедов Сергей Егоров
Смерть
Неизвестно