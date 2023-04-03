Александра Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Андреева

Александра Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1895

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1898

Сын: Бедовый Иван Сергеев

Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1899

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1900

Сын: Бедовин (бедов) Николай Сергеев

Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Елизавета Сергеева

Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1904

Сын: Бедов Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.11.1907

Сын: Бедов Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров

Рождение ребёнка
15.01.1910

Дочь: Александра Сергеева

Отец ребёнка: Бедов Сергей Егоров

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедов Сергей Егоров

Смерть
Неизвестно
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