Крайникова (Шаповалова) Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1938
Дата смерти31.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1958
Дочь: Суслина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Крайников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1962
Сын: Крайников Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Крайников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дехтярь Галина Владимировна
Отец ребёнка: Крайников Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2015