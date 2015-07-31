Крайникова (Шаповалова) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайникова (Шаповалова) Нина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1938

Дата смерти

31.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1958

Дочь: Суслина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Крайников Владимир Иванович

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.08.1962

Сын: Крайников Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Крайников Владимир Иванович

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дехтярь Галина Владимировна

Отец ребёнка: Крайников Владимир Иванович

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайников Владимир Иванович

Смерть
31.07.2015
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
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