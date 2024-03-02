Соболев Даниил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смерти27.10.1852 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.10.1852 ст.
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 1302. Метрические книги церквей г. Ярославля. 1852 г. Власьевская церковь. Л. 533 об. – 534. Октябрь. Запись № 7 (муж.). 27-го умер, 30-го погребён "ярославский купец Данило Се... Показать все