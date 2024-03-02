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Соболев Даниил Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

27.10.1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: Соболев Семён Дмитриевич

Мать: Соболева Матрёна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева (Баженова) Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Фёдор Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.10.1852 ст.
ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 1302. Метрические книги церквей г. Ярославля. 1852 г. Власьевская церковь. Л. 533 об. – 534. Октябрь. Запись № 7 (муж.). 27-го умер, 30-го погребён "ярославский купец Данило Се... Показать все

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