Тихонова (Хачикян) Пурастан (Елена Сергеевна) Симикуровна
Место рождения
Дата рождения27.06.1925
Дата смерти21.11.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1925
Отец: Хачикян Симикур Матесович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1955
Сын: Тихонов Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Тихонов Евгений Денисович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.11.2021
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Аллея Героев, Новое кладбище