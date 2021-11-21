Тихонова (Хачикян) Пурастан (Елена Сергеевна) Симикуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Хачикян) Пурастан (Елена Сергеевна) Симикуровна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

27.06.1925

Дата смерти

21.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1925

Отец: Хачикян Симикур Матесович

Мать: не указана

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Евгений Денисович

Рождение ребёнка
19.02.1955

Сын: Тихонов Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Тихонов Евгений Денисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.11.2021
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Аллея Героев, Новое кладбище

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