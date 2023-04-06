Алексеева Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1886
Дата смерти1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1886
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
30.01.1912
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алексеев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Алексеева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Алексеев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Алексеева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Алексеева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Алексеева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Смерть
1950