Алексеева Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Евдокия Николаевна

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Место рождения

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

10.02.1886

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1886

Отец: Лесин Николай Дмитриевич

Мать: Лесина Пелагея Филимоновна

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1910

Муж: Алексеев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
30.01.1912

Сын: Алексеев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Алексеев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Алексеева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Алексеев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Алексеева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Алексеева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Алексеева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1950
Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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