Козлова Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Аксинья Ивановна

Козлова Аксинья Ивановна

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Иван

Мать: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Козлова Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1834

Сын: Козлов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Козлова Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.01.1837

Сын: Козлов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Козлова Елена Никифоровна

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.04.1844

Сын: Козлов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Козлов Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.07.1848

Сын: Козлов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Козлова Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Козлов Никифор Фокич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close