Федосеев Федосей Домианович
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: Федосеев Домиан (Демьян) Федосеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Федосеев Григорий Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Крылова Мария Федосеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Федосеев Степан Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Федосеев Александр Федосеевич
Мать ребёнка: не указана