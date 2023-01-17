Федосеев Федосей Домианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Федосей Домианович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1867

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: Федосеев Домиан (Демьян) Федосеевич

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Федосеев Григорий Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Крылова Мария Федосеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Федосеев Степан Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Федосеев Александр Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
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