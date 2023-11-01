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Трефилов Андриан Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1918

Дочь: Трефилова Клавдия Андриановна

Мать ребёнка: Трефилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Михаил Андрианович

Мать ребёнка: Трефилова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Михей Андрианович

Мать ребёнка: Трефилова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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