Махмуба Первая Жена
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Нигматуллина) Мявям
Отец ребёнка: Абдрэшитов Нигматулла
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Абдрэшитов Нигматулла
Смерть
Неизвестно