Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1961

Отец: Чернохатов Виктор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томаровский Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
11.07.1983

Дочь: Томаровская Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Томаровский Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
28.01.1985

Сын: Томаровский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Томаровский Владимир Михайлович

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