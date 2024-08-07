Томаровская (Чернохатова) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1961
Отец: Чернохатов Виктор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1983
Дочь: Томаровская Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Томаровский Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
28.01.1985
Сын: Томаровский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Томаровский Владимир Михайлович