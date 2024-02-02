Мартынов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

После 1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Петр Александрович

Мать: Мартынов Галина Ивановна

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