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(Минаева) Елена Владимировна
(Минаева) Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Женский
Отец
Минаев Владимир Терентьевич
1935 г.р.
Мать
Минаева (Солодовник) Анна Васильевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Минаев Владимир Терентьевич
Мать:
Минаева Анна Васильевна
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