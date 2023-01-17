Мирошниченко Сергей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Сергей Валерьевич

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Место рождения

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1986

Отец: Мирошниченко Валерий

Мать: Мирошниченко Любовь Павловна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.2007

Дочь: Мирошниченко Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
21.06.2012

Дочь: Мирошниченко Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
?.03.2021

Сын: Мирошниченко Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Анна

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