Мирошниченко Сергей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1986
Отец: Мирошниченко Валерий
Рождение ребёнка
02.02.2007
Дочь: Мирошниченко Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
21.06.2012
Дочь: Мирошниченко Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
?.03.2021
Сын: Мирошниченко Артем Сергеевич
Мать ребёнка: Анна