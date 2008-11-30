Высоцкий Вацлав Дмитриевич
Место рожденияЛенинград
Дата рождения23.01.1934
Дата смерти30.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1934
Ленинград
Бракосочетание
01.04.1957
Рождение ребёнка
07.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высоцкая Клара Михайловна
Тернополь, Тернопільська область
Рождение ребёнка
30.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высоцкая Клара Михайловна
Смерть
30.11.2008
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Пижма, Ленинградская область