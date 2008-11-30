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Высоцкий Вацлав Дмитриевич

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

23.01.1934

Дата смерти

30.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1934

Отец: Высоцкий Дмитрий Николаевич

Мать: Маленкова Капитолина Ивановна

Ленинград
Бракосочетание
01.04.1957

Жена: Высоцкая Клара Михайловна

Рождение ребёнка
07.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высоцкая Клара Михайловна

Тернополь, Тернопільська область
Рождение ребёнка
30.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высоцкая Клара Михайловна

Смерть
30.11.2008
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Пижма, Ленинградская область
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