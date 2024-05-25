Исмагилов Шакирян Исмагилович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исмагилова Хабипямал
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Исмагилов Газизян Шакирянович
Мать ребёнка: Исмагилова Хабипямал
Рождение ребёнка
1928
Сын: Исмагилов Мирдакур Шакирянович
Мать ребёнка: Исмагилова Хабипямал
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Исмагилова) Ракига Шакиряновна
Мать ребёнка: Исмагилова Хабипямал
Смерть
Неизвестно