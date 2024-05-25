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Исмагилов Шакирян Исмагилович

Место рождения

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Мухаммадиев Исмагил Мухаммадиевич

Мать: Исмагилова Бадар

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова Хабипямал

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Исмагилов Газизян Шакирянович

Мать ребёнка: Исмагилова Хабипямал

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Исмагилов Мирдакур Шакирянович

Мать ребёнка: Исмагилова Хабипямал

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Исмагилова) Ракига Шакиряновна

Мать ребёнка: Исмагилова Хабипямал

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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