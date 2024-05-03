Ильясовна Карлыгаш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махамбетов Мурат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махамбетова Гульнар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махамбетов Аскар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1960
Дочь: Каскирбаева Гульсим Асауовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно