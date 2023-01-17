Сурнина Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнина Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1889

Дата смерти

18.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1909

Дочь: Попкова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: Макарова Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1922

Дочь: Макарова Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.04.1928

Дочь: Юшкова Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.09.1929

Дочь: Сурнина Римма Семёновна

Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурнин Семён Васильевич

Смерть
18.10.1973
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
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