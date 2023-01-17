Сурнина Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1889
Дата смерти18.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1909
Дочь: Попкова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: Макарова Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1922
Дочь: Макарова Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1928
Дочь: Юшкова Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1929
Дочь: Сурнина Римма Семёновна
Отец ребёнка: Сурнин Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1973
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область