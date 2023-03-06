Рузалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.2023

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салэх

Мать: (Газизова) Захида Мухаммадьяровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ринат Ралифович

Отец ребёнка: Ралиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльмира Ралифовна

Отец ребёнка: Ралиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ралиф

Смерть
06.03.2023
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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