Рузалия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.2023
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салэх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ринат Ралифович
Отец ребёнка: Ралиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльмира Ралифовна
Отец ребёнка: Ралиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ралиф
Смерть
06.03.2023
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)