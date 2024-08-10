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Гринин Николай Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Степанова

Рождение ребёнка
?.11.1887 ст.

Дочь: (Гринин) Фекла Николаев

Мать ребёнка: Мария Степанова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.367, лл.52об-53
Рождение ребёнка
30.10.1890 ст.

Сын: Гринин Кузьма Николаев

Мать ребёнка: Мария Степанова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, О. 40, Д. 367, лл.187об-188 Метрическая запись о рождении счет родившегося мужского пола №44 Кузьма родители: Села Новых Маклауш билетный солдат Николай Александров и законная его жена ... Показать все
Рождение ребёнка
1893

Сын: Гринин Петр Николаев

Мать ребёнка: Мария Степанова

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Гринин Трофим Николаев

Мать ребёнка: Мария Степанова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 501. Новомаклаушский с/с. О бракосочетании. 1911-1919 [Метрические книги о бракосочетавш... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.

Дочь: Гринина Анна Николаева

Мать ребёнка: Мария Степанова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, ф.32, оп.38, д.499, ЛЛ.64об-65 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Николай Александров и законная жена его Мария Стефанова, оба православного впероисповедания. Восприемники: Села Новых Мак... Показать все
Смерть
Неизвестно

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