Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1902

Дата смерти

10.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Рахимов Загретдин Шарафутдинович

Мать: Рахимова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Хусаинов Наиль Сафиуллович

Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Алиева Раиса Сафиулловна

Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1935

Сын: Хусаинов Равиль Сафиуллович

Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Смерть
10.01.1978
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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