Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти10.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Рахимов Загретдин Шарафутдинович
Мать: Рахимова ?
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хусаинов Наиль Сафиуллович
Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мурзагулова Роза Сафиулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Алиева Раиса Сафиулловна
Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович
Рождение ребёнка
01.02.1932
Рождение ребёнка
?.06.1935
Сын: Хусаинов Равиль Сафиуллович
Отец ребёнка: Хусаинов Сафиулла Файзуллович
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1944
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1978
Похороны
Неизвестно