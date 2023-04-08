Набоков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набоков Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909 или 06.03.1909

Дочь: Ткаченко Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Набокова Анна

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набоков 2 Набокова

Мать ребёнка: Набокова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набоков Сын Набокова

Мать ребёнка: Набокова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Набокова

Мать ребёнка: Набокова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Набокова Анна

Место жительства
Неизвестно
Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 1917
Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
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