Набоков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909 или 06.03.1909
Дочь: Ткаченко Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Набокова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набоков 2 Набокова
Мать ребёнка: Набокова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набоков Сын Набокова
Мать ребёнка: Набокова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Набокова
Мать ребёнка: Набокова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Набокова Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1917