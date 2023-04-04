Метер (Метор) Блюма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метер (Метор) Блюма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Метор Вульф (Володя)

Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матусевич Фейга (Фаня)

Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)

Минск, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метор (метер) Марк (Мордух)

Смерть
Около 1942
Пос. Ахан-Гаран, Ташкентская обл., УзССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Ахан-Гаран, Тшкентская обл., УзССР
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