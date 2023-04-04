Метер (Метор) Блюма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1902
Сын: Метор Вульф (Володя)
Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матусевич Фейга (Фаня)
Отец ребёнка: Метор (метер) Марк (Мордух)
Минск, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1942
Пос. Ахан-Гаран, Ташкентская обл., УзССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Ахан-Гаран, Тшкентская обл., УзССР