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Корнетов Федор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960

Отец: Корнетов Павел Николаевич

Мать: Корнетова Ольга Карповна

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