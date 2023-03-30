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Корнетов Федор Павлович
Корнетов Федор Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.1960
Пол
Мужской
Отец
Корнетов Павел Николаевич
1927 г.р.
Мать
Корнетова (Тимофеева) Ольга Карповна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960
Отец:
Корнетов Павел Николаевич
Мать:
Корнетова Ольга Карповна
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