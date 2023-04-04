Сорокина (Акимова) Акулина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Акимова) Акулина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.04.1882

Дата смерти

После 29.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1904

Муж: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1905

Сын: Сорокин Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1910

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Рождение ребёнка
29.01.1917

Сын: Сорокин Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 29.01.1917
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