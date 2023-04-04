Сорокина (Акимова) Акулина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 03.04.1882
Дата смертиПосле 29.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1904
Рождение ребёнка
04.08.1905
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Рождение ребёнка
23.07.1910
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Рождение ребёнка
29.01.1917
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Каллистратович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 29.01.1917