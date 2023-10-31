Кокорина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Кокорина Мария Семенова
Отец ребёнка: Кокорин Семен Васильев
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кокорин Осип Семенов
Отец ребёнка: Кокорин Семен Васильев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Кокорин Семен Васильев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно