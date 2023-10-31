Кокорина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Кокорина Мария Семенова

Отец ребёнка: Кокорин Семен Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1827

Муж: Кокорин Семен Васильев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кокорин Осип Семенов

Отец ребёнка: Кокорин Семен Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кокорин Леонтий Семенов

Отец ребёнка: Кокорин Семен Васильев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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