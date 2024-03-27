Таишев Гариф Хафизович
Место рожденияд.Нуркеево, Сармановский район РТ
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гарипова Насима
Мать ребёнка: ?
д.Нуркеево Сармановский р-н
Рождение ребёнка
06.09.1928
Сын: Таишев Рашит
Мать ребёнка: ?
Д.Нуркеево, Сармановский район РТ
Рождение ребёнка
1930
Сын: Таишев Анвар
Мать ребёнка: ?
д.Нуркеево Сармановский р-н
Военная служба
Неизвестно
Таишев Гариф Хафизов. Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1897 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 22.12.1941 Информация об архиве - И... Показать все
Смерть
Неизвестно