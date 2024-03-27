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Таишев Гариф Хафизович

Место рождения

д.Нуркеево, Сармановский район РТ

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нуркеево, Сармановский район РТ
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Гарипова Насима

Мать ребёнка: ?

д.Нуркеево Сармановский р-н
Рождение ребёнка
06.09.1928

Сын: Таишев Рашит

Мать ребёнка: ?

Д.Нуркеево, Сармановский район РТ
Рождение ребёнка
1930

Сын: Таишев Анвар

Мать ребёнка: ?

д.Нуркеево Сармановский р-н
Военная служба
Неизвестно
Таишев Гариф Хафизов. Списки призыва и демобилизации Тип документа: Список демобилизованных Дата рождения: __.__.1897 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 22.12.1941 Информация об архиве - И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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