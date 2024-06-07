Черных Николай Зиновьевич 19.05.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черных Николай Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1902

Отец: Черных Зиновий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
03.04.?

Дочь: Черных Галина Николаевна

Мать ребёнка: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
18.12.1932

Дочь: Ткачева (Черных) Агриппина (Нина) Николаевна

Мать ребёнка: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна

Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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