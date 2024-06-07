Черных Николай Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1902
Отец: Черных Зиновий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.?
Дочь: Черных Галина Николаевна
Мать ребёнка: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
18.12.1932
Дочь: Ткачева (Черных) Агриппина (Нина) Николаевна
Мать ребёнка: Черных (Кобылкина) Мария Илларионовна
Шилка, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно