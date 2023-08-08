Пальчикова Екатерина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1838 ст.
Сын: Пальчиков Евфимий Яковлев
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов
Рождение ребёнка
26.09.1839 ст.
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов
Рождение ребёнка
01.02.1843 ст.
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов
Рождение ребёнка
11.03.1845 ст.
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов
Рождение ребёнка
15.11.1846 ст.
Сын: Пальчиков Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов
Рождение ребёнка
06.06.1855 ст.
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно