Пальчикова Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова Екатерина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1838 ст.

Сын: Пальчиков Евфимий Яковлев

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.09.1839 ст.

Сын: Пальчиков Петр Яковлев

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1843 ст.

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1845 ст.

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1846 ст.

Сын: Пальчиков Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1855 ст.

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Пальчиков Яков Парамонов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Яков Парамонов

Смерть
Неизвестно
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