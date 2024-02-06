Гарнов Константин Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.
Сын: Гарнов Георгий Константинович
Мать ребёнка: Гарнова Евлампия Димитриева
Гречушное, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.11.1989
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Гарнова Евлампия Димитриева
Смерть
Неизвестно