Гарнов Константин Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарнов Константин Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Незаконорожденный сын. Максимов по крестному отцу
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.

Сын: Гарнов Георгий Константинович

Мать ребёнка: Гарнова Евлампия Димитриева

Гречушное, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.11.1989

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Гарнова Евлампия Димитриева

Смерть
Неизвестно
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