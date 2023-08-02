Тимофеев Николай Яковлевич
Место рожденияРоссия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Дата рождения22.05.1918
Дата смерти11.07.1978
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918
Отец: Тимофеев Яков
Мать: Тимофеева Прасковья
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Осуждение
С 06.08.1941 по 26.04.1948
Военным Трибуналом БВФ приговорен к 7 годам содержания в ИТЛ
Архангельская ТКН
Военная служба
До 06.08.1941
Беломорская Военная Флотилия 114 ОСБ
Краснофлотец
Рождение ребёнка
08.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Ольга Саввична
Реабилитация осужденного
29.04.1964
Награда
06.04.1985
СССР Белгородская обл,Чернянский р-е с.Избощи
Юбилейное награждение орден "Отечественной войны 2-ст" Указ ПВС СССР , ЦАМО РФ ,- шк-58,ящ-5,дело-74
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.07.1978