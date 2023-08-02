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Тимофеев Николай Яковлевич

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Место рождения

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка

Дата рождения

22.05.1918

Дата смерти

11.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1918

Отец: Тимофеев Яков

Мать: Тимофеева Прасковья

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Осуждение
С 06.08.1941 по 26.04.1948
Военным Трибуналом БВФ приговорен к 7 годам содержания в ИТЛ
Архангельская ТКН
Военная служба
До 06.08.1941
Беломорская Военная Флотилия 114 ОСБ
Краснофлотец
Рождение ребёнка
08.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Ольга Саввична

Реабилитация осужденного
29.04.1964
Награда
06.04.1985
СССР Белгородская обл,Чернянский р-е с.Избощи
Юбилейное награждение орден "Отечественной войны 2-ст" Указ ПВС СССР , ЦАМО РФ ,- шк-58,ящ-5,дело-74
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.07.1978
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