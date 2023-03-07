Бастрыкин Михаил Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бастрыкин Семен Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бастрыкин Егор Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бастрыкин Яков Михайлович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бастрыкина Евдокия
Смерть
Неизвестно