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Бастрыкин Михаил Меркурьевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бастрыкин Меркурий Михайлович

Мать: Бастрыкина Мария Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бастрыкин Семен Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бастрыкин Егор Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бастрыкин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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