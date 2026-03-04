Пеганова (Дёмина) Людмила Германовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пеганова (Дёмина) Людмила Германовна

Автор
РР
Руслан Р.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Демин Герман Яковлевич28.02.1924 г.р.
Мать
Дёмина (Прудникова) Евгения Ивановна1924 г.р.
Супруги
Пеганов Николай Дмитриевич28.03.1941 г.р.
Дети
Лельевр (Пеганова) Наталья Николаевна16.02.1970 г.р.
Пеганова Лада НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демин Герман Яковлевич

Мать: Дёмина (Прудникова) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеганова Лада Николаевна

Отец ребёнка: Пеганов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеганов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.02.1970

Дочь: Лельевр (Пеганова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Пеганов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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