Пеганова (Дёмина) Людмила Германовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецДемин Герман Яковлевич28.02.1924 г.р.
МатьДёмина (Прудникова) Евгения Ивановна1924 г.р.
Супруги
Пеганов Николай Дмитриевич28.03.1941 г.р.
Дети
Лельевр (Пеганова) Наталья Николаевна16.02.1970 г.р.
Пеганова Лада НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеганова Лада Николаевна
Отец ребёнка: Пеганов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1970
Дочь: Лельевр (Пеганова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Пеганов Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно