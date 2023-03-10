Косицын Станислав Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосицын Станислав Игоревич

Косицын Станислав Игоревич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1988

Отец: Косицын Игорь Александрович

Мать: Косицына Галина Витальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close