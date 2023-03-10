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Косицын Станислав Игоревич
Косицын Станислав Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.1988
Пол
Мужской
Отец
Косицын Игорь Александрович
1963 г.р.
Мать
Косицына Галина Витальевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1988
Отец:
Косицын Игорь Александрович
Мать:
Косицына Галина Витальевна
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