Червинский Пиман Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червинский Пиман Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.11.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Матрона Саввична Червинская
Место жительства
Неизвестно
Новосёлки, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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